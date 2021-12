Borgmester om droppet isolation: Vi har ikke andet valg

Der var ikke andre muligheder end at bryde anbefalingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at gå i isolation.

Det siger borgmester i Viborg Kommune Ulrik Wilbek (V) om beslutningen om at bede ansatte i plejesektoren, der er nære kontakter i tredje led til Omikron-smittede, om at møde på arbejde.

- Der er ikke andre muligheder. Det er enten, at vi ikke kan løse opgaverne for de ældre, eller at vi siger, at dem i tredje led stadig kan arbejde, siger Ulrik Wilbek.

Han understreger, at ingen af de 34 ansatte er blevet tvunget til at arbejde, og at de plejeansatte har gode muligheder for at blive coronatestet.

Det er alene i tilfælde med den nye coronavariant Omikron, som man endnu ikke ved meget om, at det anbefales, at både nære kontakter i andet og tredje led går i isolation.

Det vil altså både sige nære kontakter til den smittede samt de nære kontakters nære kontakter.

Ifølge borgmesteren har smitten bredt sig hurtigt, og han fortæller tirsdag formiddag, at der er 114 tilfælde af Omikron-smitte i kommunen.

Hvis man antager, at de hver har fem kontakter, og at de også hver især har fem kontakter, kommer man op på knap 3000, der anbefales at gå i selvisolation.

Kommunen har ifølge Wilbek undersøgt, om der var andre muligheder end at bede de 34 om at møde op trods anbefalingen. Herunder om man kunne få hjælp fra omkringliggende kommuner.

- Jeg tror, at alle ved, at der ikke er for mange ansatte nogen steder, så det er der ikke nogen som helst mulighed for.

- Så sker der også det, at smitten spreder sig, og lige om lidt er alle i hele landet i den her situation, siger Ulrik Wilbek.

Hvis ikke anbefalingen droppes, vil det snart betyde en de facto nedlukning af store dele af landet, vurderer han.

Også fagforbundet FOA har vurderet, at andre kommuner snart vil stå i lignende situationer.

Kommunernes Landsforening (KL) vurderer ligeledes, at Omikron-smitten snart vil udgøre et større problem. Ifølge KL har Viborg handlet korrekt.

- Det er de kritiske funktioner, der er vigtigst. Man skal kunne bemande sine plejehjem, siger administrerende direktør Kristian Wendelboe.

Mandag var der bekræftet 261 tilfælde af Omikron på landsplan. Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder vurderer løbende, hvor længe det giver mening at bevare anbefalingen om isolation og at smitteopspore ud i tredje led.

Hvor grænsen går, oplyser Sundhedsstyrelsen ikke.

/ritzau/