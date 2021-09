Borgmester om sløjfet nedlukningsmodel: Rettidig omhu

Tirsdag gjorde regeringen det klart, at den ikke kommer til at forlænge den automatiske nedlukningsmodel, der hidtil har kunnet ramme sogne og kommuner med højt smittetryk.

Til trods for et af de højeste smittetryk blandt landets kommuner, mener Albertslund Kommunes borgmester, Steen Christiansen (S), at modellen blev sløjfet på det rette tidspunkt.

- Skal der være forståelse for restriktioner, så skal de også give mening, og vi er nok nået dertil, hvor det ikke længere giver mening at fortsætte med denne, lyder det.

Selv om hans kommune oplever et højt smittetryk samt relativ lav vaccinetilslutning sammenlignet med andre kommuner, sætter han sin lid til, at sundhedsmyndighedernes vurdering er velbegrundet.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan imidlertid give påbud til kommuner, skulle smitten stikke af. Det kan resultere i nedlukning af skoler og dagtilbud.

- Det vil ske, hvis smitteudbruddet ikke kan håndteres efter Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer, og hvis udbruddet udvikler sig betydeligt.

- Eksempelvis fordi smittekæderne ikke er brudt eller nye smittekæder opstår, lyder det i et skriftligt svar fra styrelsens vicedirektør, Dorthe Eberhardt Søndergaard.

Albertslund Kommune kommer også til at have fokus på institutionerne fremadrettet, fortæller borgmesteren.

- Derfor opfordrer vi også forældrene til de 12-15-årige i kommunen til at lade deres børn vaccinere hurtigst muligt. For det er blandt andet her, vi ser en lav vaccinetilslutning lige nu, siger Steen Christiansen.

- Vi har dog ikke lavet strukturerede tiltag, der skal holde borgernes snuder i sporet, men efter halvandet år med en pandemi, så er der en høj grad af bevidsthed hos vores borgere i institutionerne.

Han føler sig også tryg ved, at styrelsen forsætter med at overvåge.

- De har jo en pligt til at reagere, hvis de ser en udvikling, der i høj grad går den forkerte vej.

