Borgmester sygemelder sig på grund af overbelastning

Borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen (S), sygemelder sig "i en periode".

Det skriver han i et opslag på Facebook.

- På baggrund af overbelastning har jeg i rådføre med min læge valgt at sygemelde mig i en periode.

- Har det efter omstændighederne ok og glæder mig til at komme på højkant igen, skriver han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Steffen Jensen skriver videre, at han ikke kan være der for andre eller i jobbet som borgmester, hvis han "ikke er der 100 procent".

Det bliver viceborgmester Helge Friis (S), der skal varetage borgmesterens arbejde, mens han er sygemeldt, skriver TV 2 Kosmopol.

- Vi ved ikke, hvor lang udsigt det har. I første omgang er det tre uger, siger Helge Friis til mediet.

Det arbejde, der venter for Helge Friis, er ikke nyt. Han har tidligere siddet på borgmesterposten i samme kommune i 16 år.

Han forklarer til TV 2 Kosmopol, at den største opgave, der ligger forude, er afslutningen af budgetforhandlingerne.

- Vi er godt forberedt, så det skal nok gå, siger han til mediet.

Steffen Jensen er ikke den eneste borgmester, der har været nødsaget til at sygemelde sig.

Artiklen fortsætter under annoncen

I sidste uge kunne borgmesterkontoret i Viborg oplyse, at sygemeldingen af byens borgmester, Ulrik Wilbek (V), er blevet forlænget på ubestemt tid.

Ulrik Wilbek sygemeldte sig i midten af september.

Dengang skrev Viborg Stifts Folkeblad, at Ulrik Wilbek for mindre end et år siden måtte skære ned på arbejdet for en periode.

Han var ramt af høretab på det ene øre, mens han på det andet havde en konstant susen, der påvirkede hans koncentrationsevne.

Det er viceborgmester Mads Panny (S), der er fungerende borgmester i Viborg Kommune.

Han ønsker ikke at kommentere Ulrik Wilbeks sygdom, men siger til DR, at det ikke er livstruende.

/ritzau/