Borgmester udskudt genåbning: Det er nedslående

Udskydelsen af genåbningen af liberale erhverv i fem kommuner er nedslående, siger Halsnæs' borgmester.

Borgmester i Halsnæs Kommune Steffen Jensen (A) kalder nyheden om, at genåbning af liberale erhverv i blandt andet hans kommune må udskydes til 11. april, nedslående.

- Især for alle de stakkels mennesker og erhvervsdrivende, der har knoklet løs for at blive klar til på tirsdag. Jeg er sådan set virkelig ked af det på deres vegne, siger han.

Nyheden kom fra Erhvervsministeriet onsdag aften. Liberale erhverv i kommunerne Ishøj, Brøndby, Halsnæs, Fredensborg og Gladsaxe får ikke lov til at genåbne sine liberale erhverv 6. april som resten af landet.

Liberale erhverv gælder blandt andet frisører og tatovører.

Især de frisører, der allerede har fyldt kalenderen op med kunder, får nu en kold spand vand i hovedet, mener Steffen Jensen.

- Du har været nede og ordne lokalerne, og så får du at vide, at du skal aflyse alle kunder og lave det forfra fem dage senere - hvis smittetallet er kommet nedad, siger han.

