Borgmester Ulrik Wilbek er sygemeldt på ubestemt tid

Borgmesterkontoret i Viborg fortsætter sit midlertidige udskift.

Borgmester, Ulrik Wilbek (V), blev i midten af september sygemeldt frem mod slutningen af september. Den sygemelding er nu forlænget til ubestemt tid.

Det bekræfter viceborgmester og fungerende borgmester Mads Panny (S) til DR.

- Det er vigtigt for mig at sige, at jeg håber og tror, at Ulrik snart kommer tilbage. Det vil være til stor glæde, siger han til mediet.

Han vil ikke kommentere Wilbeks sygdom, men siger det ikke er livstruende, og at Wilbek er "absolut klar i hovedet", skriver DR.

Mens Ulrik Wilbek er sygemeldt, varetager den socialdemokratiske viceborgmester Mads Panny de formelle opgaver.

Han afviser dog over for DR, at han vil begynde at føre helt ny politik fra den midlertidige borgmesterstilling.

I forbindelse med meldingen om sygemelding 19. september skrev Viborg Stifts Folkeblad, at Ulrik Wilbek for mindre end et år siden måtte drosle ned på arbejdet i en periode.

Det var, fordi han var blevet ramt af akut høretab på det ene øre, men han på det andet havde en konstant susen, der påvirkede hans koncentrationsevne.

Den seneste tid har budt på flere store opgaver for Viborgs borgmester, skrev lokalavisen videre.

Det drejer sig eksempelvis om en omfattende proces med at lægge det kommunale budget samt en overlevelseskamp for Midtjyllands Lufthavn, som han er formand for.

Ulrik Wilbek blev valgt som Viborgs borgmester ved kommunalvalget i 2017.

Inden da var han blevet landskendt som landstræner for både dame- og herrelandsholdet i håndbold. Her vandt han medaljer helt fra begyndelsen af 1990'erne til midten af 2010'erne.

