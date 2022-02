Borgmester underløb embedsfolk og hyrede egne advokater

Det giver ekstraregning på op mod 80.000 kroner, at borgmester har hyret advokater til at tjekke embedsværk.

På egen hånd hyrede den københavnske beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) advokater til at undersøge sine embedsfolks håndtering af sager om aktindsigt.

Aktindsigt er typisk en udlevering til journalister af dokumenter, der indgår i en politisk sag.

Dermed er borgmesteren ifølge flere jurister gået langt ud over sine beføjelser. Det har kostet skatteyderne op mod 80.000 kroner at tjekke embedsværkets arbejde. Det skriver Politiken.

- Lokalpolitikere må bede om at blive orienteret, men de må ikke forsøge at blande sig i sagernes ekspedition og påvirke beslutningerne. Hun skal afholde sig fuldstændig fra at blande sig i aktindsigter, siger professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing til avisen.

En person i borgmesterens egen forvaltning indleverede fredag en anonym indberetning til den kommunale ombudsmand, Borgerrådgiveren.

Politikerne i beskæftigelses- og integrationsudvalget blev orienteret om sagen sent mandag aften.

Cecilia Lonning-Skovgaard har ifølge Politikens oplysninger været lodret uenig i flere afgørelser om aktindsigt truffet af embedsfolk i hendes forvaltning.

Hun har bedt om en ekstern vurdering af reglerne for aktindsigt fra advokatfirmaet DLA Piper. Det medførte en regning på op mod 80.000 kroner.

Det kom bag på forvaltningens embedsfolk, der ikke kendte til engagementet med eksterne advokater.

Kommunalforsker Roger Buch fra Journalisthøjskolen hæfter sig særligt ved Lonning-Skovgaards køb af juridisk bistand ude i byen.

- Jeg mener faktisk, at man kan sætte spørgsmålstegn ved, om hun overhovedet må det, siger Roger Buch og henviser til princippet om økonomisk ansvarlighed for alle offentlige udgifter.

Han uddyber, at man ikke må fråse med offentlige penge. I dette tilfælde bestiller borgmesteren en vare, som der ikke er brug for, fordi kommunen har ansat jurister, som kan håndtere simple sager om aktindsigt.

Derfor er det en relevant diskussion, om kommunen skal betale regningen, mener han.

Flere embedsmænd fortæller til Politiken, at borgmesteren har deltaget i møder, hvor det eneste formål var at diskutere indholdet af konkrete aktindsigter.

I et tilfælde blev der sendt dokumenter hjem til borgmesterens private adresse, så hun kunne se dem, inden de blev sendt videre til journalister.

En medarbejder fortæller avisen, at oplysninger til en avis blev bremset, fordi der var uenighed om, hvilke oplysninger der skulle indgå.

/ritzau/