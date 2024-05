Borgmester vil forbyde stilladsreklamer visse steder i København

Markedet for stilladsreklamer i København er i dag "det vilde vesten".

Derfor vil teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) nu skærpe Københavns Kommunes regler for stilladsreklamer, skriver Teknik- og Miljøforvaltningen i en pressemeddelelse.

- Vi forsøgte at lave nogle nye regler sidste år, men byen er stadigvæk plastret til med kæmpe reklamebannere, så vi er nødt til at gøre mere, siger Line Barfod i meddelelsen.

- Jeg håber, at de nye retningslinjer og det øgede tilsyn kan føre til, at vi kan få styr på det her område, så de bannere, der bliver hængt op, rent faktisk har fået tilladelse, og omfanget bliver mere begrænset.

De nye regler skal blandt andet indebære et forbud mod stilladsreklamerne på kulturhistoriske pladser og strækninger som Slotsholmen, Gråbrødre Torv, Kongens Nytorv og Nyhavn.

Samtidig ønsker borgmesteren at lægge et gebyr på ophængning af reklamer. De penge skal bruges på øget tilsyn.

Gebyret skal være på cirka seks kroner per kvadratmeter, reklamen fylder.

- Grunden til, at så mange ønsker at hænge bannere op på stilladserne er jo, at det er en rigtig god forretning. Jeg synes kun, det er rimeligt, at kommunen tager et gebyr, så vi får flere muskler til at sikre, at de regler, der gælder på området, også bliver overholdt, siger Line Barfod i pressemeddelelsen.

Som reglerne er i dag i Københavns Kommune, må en reklame fylde 40 procent af et stilladsareal. De resterende 60 procent skal være en såkaldt fotostat, der afbilder bygningen, der restaureres, eller viser den kommende bygning.

I stedet ønsker teknik- og miljøborgmesteren at indføre maksimumsstørrelser for stilladsreklamer, alt efter hvor de hænger i byen.

De nye foreslåede retningslinjer skal diskuteres blandt medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget på et møde 27. maj.

/ritzau/