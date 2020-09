Borgmester vil stoppe salg af alkohol klokken 20 i festzoner

Frank Jensen vil forbyde salg af alkohol i festzoner og have lov til at udskrive bøder for høj musik.

Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), blæser til kamp mod larm, affald og vold i nattelivet.

I den forbindelse foreslår han, at der indføres forbud mod salg af alkohol i eksempelvis kiosker og supermarkeder efter klokken 20 i udvalgte områder.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Københavns Kommune.

Samtidig foreslår overborgmesteren, at kommunens støjvagter og parkmedarbejdere får mulighed for at udskrive bøder til personer, der overtræder byens ordensreglement.

Som reglerne er nu, er det alene politiet, som kan håndhæve ordensreglerne og udskrive bøder.

- Vi har set, at generne fra nattelivet i København i bestemte områder af byen, især i Indre By, blev alt for store - med mere larm, mange fulde mennesker i gaden og helt uacceptable voldsepisoder.

- Festen i gaden har simpelthen taget overhånd. Det skal vi have gjort op med, siger Frank Jensen.

Ifølge pressemeddelelsen skal det eksempelvis kunne udløse afgifter fra kommunens medarbejdere, hvis man smider affald i byens parker. Eller hvis man spiller høj musik på tidspunkter, hvor det ikke er tilladt.

- Politiet gør allerede et kæmpe arbejde, og det er klart, at de ikke kan være overalt. Samtidig har vi allerede medarbejdere i byens gader, parker og ved havnen, som kan hjælpe med at sikre, at folk ikke sviner og larmer, siger Frank Jensen.

Det fremgår af pressemeddelelsen, at overborgmesterens ønsker ikke direkte kan kobles til coronasituationen.

Problemerne i hovedstadens natteliv har "både før og under corona-pandemien tiltrukket sig meget uheldig opmærksomhed", står der i pressemeddelelsen.

De foreslåede tiltag er ikke noget, som kommunen selv kan beslutte at indføre.

Det kræver lovændringer. Derfor har Frank Jensen givet forslagene videre til justitsminister Nick Hækkerup (S).

