To borgmestre erklærer sig inhabile i Christiania-beslutninger

To af Enhedslistens fagborgmestre har erklæret sig foreløbigt inhabile, når der skal træffes beslutninger om byggeriet af almene boliger på Christiania.

Det skriver Politiken.

Der er tale om teknik- og miljøborgmester Line Barfod samt socialborgmester Karina Vestergaard Madsen.

De har begge tætte bånd til Knud Foldschack. Han har i mange år været advokat for Fonden Christiania og sidder i bestyrelsen.

- Jeg har valgt at sige, at jeg skal have afklaret reglerne for habilitet, fordi jeg har arbejdet som advokat for Christiania, inden jeg blev borgmester, og fordi min datter nu arbejder som advokat for Christiania sammen med Knud Foldschack, siger Line Barfod til Politiken.

Også Karina Vestergaard Madsens datter arbejder hos Foldschack.

Hun skriver i en mail til avisen, at hun ingen økonomiske interesser har i sagen.

Hun "forventer ikke at være inhabil, men jeg vil hellere være på den sikre side og få lavet en juridisk vurdering", lyder det.

Frem mod 2031 skal der opføres 15.000 kvadratmeter almene boliger på Christiania i København. Det skal være med til at sikre, at almindelige mennesker får råd til at bo i hovedstaden.

Den aftale blev en realitet natten til mandag i denne uge, da christianitterne sagde ja til et udspil fra regeringen.

