Borgmestre fra 96 storbyer skal levere klimaresultater i København

Ifølge Københavns overborgmester skal et klimatopmøde med borgmestre have fokus på at levere resultater.

Borgmestre fra 96 af verdens storbyer skal holde klimatopmøde i København i efteråret 2019. Det sker i regi af netværket C40.

Det oplyser Københavns overborgmester, Frank Jensen (S) i en pressemeddelelse.

- Jeg er enormt glad og stolt over, at verdens største byer har peget på København som vært for C40's klimatopmøde i 2019. Det er en stor anerkendelse af vores klimaindsats.

- Topmødet vil sætte klimaindsatsen øverst på dagsordenen og inspirere hele verden med Københavns grønne løsninger, siger Frank Jensen.

Ifølge Frank Jensen skal C40-topmødet i København have fokus på, hvordan byerne kan opfylde Parisaftalens målsætninger og begrænse CO2-udledningen. Der skal leveres resultater, lyder det.

Paris-aftalen blev indgået mellem 195 lande på COP21-klimatopmødet i Paris i 2015. Aftalen har som erklæret målsætning at holde den globale opvarmning under 2 grader og helst 1,5 grader celsius i forhold til det førindustrielle niveau.

Mere end 1000 deltagere fra blandt andet Paris, Tokyo, New York og Singapore kommer til København i forbindelse med C40-topmødet. Samtidig skal der finde et borgertopmøde sted.

Grundstenen til organisationen C40 blev lagt i 2005 af den daværende borgmester i London Ken Livingstone. Han samlede kolleger fra 18 storbyer for at diskutere løsninger til at reducere udledning af drivhusgasser.

Siden er netværket vokset til 40 storbyer - deraf navnet C40. I dag består det af i alt 96 især storbyer, mens også 15 byer, som er inviteret med for sine grønne løsninger. Heriblandt København.

Den danske almennyttige forening Realdania er i dag en af tre hovedbidragsydere til C40.

Københavns Kommune har netop afsat 7,1 millioner til topmødet på næste års budget. Realdania har afsat 6 millioner kroner, fremgår det af pressemeddelelsen.

/ritzau/