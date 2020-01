Borgmestre: Udligning skal tage højde for ældre og rådighedsbeløb

Regeringen vil flytte penge fra rig til fattig, men borgmestre kræver, at der bliver set på flere parametre.

Regeringen vil omfordele penge fra rige til fattige kommuner for at mindske ulighederne.

Men det er ikke en rimelig måde at stille det op efter definition af, hvorvidt kommunerne er enten rige eller fattige, lyder det fra flere borgmestre.

Et fair udligningssystem kræver, at regeringen kigger på mange flere parametre, mener borgmesteren i Rudersdal Kommune, Jens Ive (V).

- Der skal langt flere nuancer med, når den her kabale skal lægges. Jeg er helt enig i, at der skal laves et nyt system, og jeg støtter gerne op om for eksempel Langeland Kommune og Ærø Kommune.

- Men et nyt system skal også tage højde for ting som ældrebyrden - men især indtægter fra selskabsskatten bør blive en større del af fællesskabet, siger han.

Borgmesteren i Hørsholm Kommune, Morten Slotved (K), peger på, at regeringen også bør kigge på de enkelte borgeres rådighedsbeløb for at lave et nyt udligningssystem.

- Skal vi bidrage mere til udligningen, kommer borgerne til at skulle betale mere i skat, og så bliver det næsten umuligt for en helt almindelig familie at bosætte sig i Hørsholm.

- Procentmæssigt betaler borgerne meget i skat og har mindre til rådighed i Hørsholm - og derfor bør regeringen også tage rådighedsbeløbet med i deres betragtning om udligningssystemet, siger han.

Furesø Kommune er en af de kommuner, der allerede i dag betaler meget til udligningen.

Derfor mener borgmester Ole Bondo Christensen (S) også, at regeringen bør tænke sig rigtig grundigt om, før den pålægger visse kommuner at betale endnu mere.

- Der skal laves en model, så vi er sikre på, at pengene bliver omfordelt på den rigtige måde. Vi har for eksempel en høj gæld og mange ældre i vores system, som vi skal bruge penge på.

- De opgaver kan vi ikke løse tilfredsstillende, hvis vi skal give endnu flere penge til udligning, siger han.

Regeringen lægger op til, at det hovedsageligt vil være kommuner i hovedstadsområdet og i Østjylland, som kommer til at betale.

Til gengæld er det primært kommuner på Sjælland og Fyn og dele af Sønder-, Vest- og Nordjylland, som vil få mest ud af reformen.

Det samlede udspil bliver præsenteret af regeringen torsdag.

