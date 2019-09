Børn på gaden for klimaet: De voksnes ansvar at finde løsninger

Børn demonstrerede fredag kloden rundt for at få politikere til skride til handling mod klimaforandringerne.

Det er ikke børnenes, men de voksnes opgave at finde løsninger på klimaforandringerne. Det mener en af arrangørerne af fredagens klimaprotester i Danmark.

- Det er jo ikke børnenes ansvar at finde løsninger. Det er de voksne, der skal tage det ansvar, siger 16-årige Laura Vinstrup.

Hun og de andre arrangører, der står bag fredagens demonstrationer med navnet "Fridays for Future", har tre krav til verdens politikere.

- Hold den globale temperaturstigning på under 1,5 grader celsius, sikr klimaretfærdighed og -lighed og lyt til den bedste videnskab, der er tilgængelig, siger Laura Vinstrup.

Ligesom unge demonstranter verden rundt gik hun fredag på gaden for at få politikere til at finde de rigtige løsninger på de globale klimaforandringer.

Hun går i 1.g og skulle egentlig have været i skole fredag. Det valgte hun at blive væk fra til fordel for at arrangere og deltage i demonstrationen i Skanderborg.

Fra Skanderborg til Bangkok demonstrerede børn og unge fredag i 150 lande for at få politikere til hurtigere at skride til handling mod klimaforandringerne.

I Danmark brugte 8000 børn og unge i Aarhus, København, Rønne og 15 andre byer ifølge arrangørerne deres fredag formiddag på at råbe danske og internationale politikere op.

Arrangørerne betegner selv de globale demonstrationer som skolestrejker.

De opfordrede fredag børn og unge i hele verden til at blive væk fra skole og i stedet demonstrere for at få deres politiske ledere til gøre nok for at minimere klimaforandringerne.

Demonstrationerne begyndte i Australien og blev i løbet af dagen skudt i gang i byer verden rundt - fra Thailand til Indien, til Uganda og Danmark.

Demonstrationerne kulminerer i New York, hvor Greta Thunberg vil stå i spidsen for protesten.

FN mødes mandag for at tale om Parisaftalen fra 2015, som skal sikre handling på klimaområdet.

