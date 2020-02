Børn til coronaramt far har nok ikke smittet skolekammerater

Det er usandsynligt, at børnene til den coronasmittede dansker har smittet nogen på deres skole i Roskilde.

Børnene til den far, som er konstateret smittet med coronavirus, har formentlig ikke smittet nogen på deres skole i Roskilde.

Det fortæller kommunikations- og pressekonsulent Andreas Peder Schultz fra Styrelsen for Patientsikkerhed til sn.dk.

- Vi vurderer, at det ikke er sandsynligt, at de skulle have smittet nogen på skolen, siger han.

De to børn går på Hedegårdenes Skole i Roskilde. I øjeblikket er de dog sendt i hjemmekarantæne sammen med deres forældre.

Det skyldes, at faren natten til torsdag blev testet positiv for coronavirus. Han er den første dansker, der får konstateret smittet med virusset.

