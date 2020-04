* Generelt er børn formentlig mindre modtagelige end voksne over for smitte med coronavirus.

* Der findes dog eksempler på, at børn er blevet alvorligt syge efter smitte med virusset.

* I England er et femårigt barn afgået ved døden, og i Belgien er det sket for en 12-årig.

* Ifølge tal for smitte torsdag er 189 unge og børn under 20 år bekræftet smittet med coronavirus i Danmark. 58 af dem er under ti år.

Kilde: Statens Serum Institut.

/ritzau/