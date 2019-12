Børnefamilier fra Sjælsmark skal flytte til Avnstrup i Lejre

Regeringen har besluttet at flytte børnefamilier fra Udrejsecenter Sjælsmark til Center Avnstrup i Lejre.

Børnefamilier fra Udrejsecenter Sjælsmark skal flytte til Center Avnstrup i Lejre Kommune.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Center Avnstrup fungerer i dag som hjemrejsecenter, hvor der indkvarteres afviste asylansøgere.

Fra foråret 2020 vil det kun fungere som center for børnefamilier uden lovligt ophold i Danmark.

Løsningen kommer i kølvandet på en politisk forståelse mellem regeringen og støttepartierne, der i november blev enige om, at børnefamilierne på Sjælsmark skulle tilbydes at flytte ud senest i april 2020.

- Vi sagde før valget, at der er behov for at skærme børnene noget bedre. Det gør vi nu, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i pressemeddelelsen.

- Først og fremmest ved fremover at tilbyde vuggestue og styrke børnehave og fritidstilbud, ligesom børnene ikke mere skal bo bag et hegn. Men vi skal også være ærlige over for hinanden.

- Vi vil stadig se børn, der har det svært. Ikke på grund af dagens beslutning, men på trods af den. Sådan vil det være, så længe forældrene ikke følger myndighedernes afgørelse om at rejse hjem.

Der kommer ikke til at bo enlige på centeret.

De beboere, der i dag bor på Center Avnstrup, og som ikke er i målgruppen for det kommende udrejsecenter, vil blive flyttet til et af Udlændingestyrelsens øvrige indkvarteringssteder.

Det var en rapport fra Røde Kors, som for alvor satte fokus på vilkårene på Sjælsmark.

Den viste blandt andet, at over halvdelen af børnene har det så dårligt, at de kunne få en psykiatrisk diagnose.

Tidligere på året vakte det stor forargelse på sociale medier og blandt de røde partier på Christiansborg, at en femårig dreng på Sjælsmark blev nægtet at få kogt broccoli eller kartofler i centrets cafeteria.

En regel om, at beboerne ikke måtte spise mad på deres egne værelser, har også fået kritik.

Den regel ændrede Tesfaye i sommer, så beboerne kunne hente mad og spise maden med familien på deres værelser.

/ritzau/