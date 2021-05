Børneforkæmpere om tiltag mod overgreb: Straf står ikke alene

Red Barnet og Børns Vilkår glæder sig over forslag om øget straf for overgreb. Men husk behandling, siger de.

Børns Vilkår er positive over for et forslag fra regeringen om at skærpe straffen for seksuelle overgreb mod børn.

Det siger direktør Rasmus Kjeldahl.

- Med de sager, der efterhånden kommer frem, og de alt for milde dommer er det helt berettiget, at man ser lovgivningen efter.

- Der skal også sikres ordentlig behandling af pædofile. Man kan ikke kun straffe sig ud af problemerne, lyder det.

Mandag præsenterer justitsminister Nick Hækkerup (S) et udspil, som indeholder ni initiativer mod seksuelle overgreb mod børn.

Et af dem er et lovforslag, der skal hæve straffen for "anden kønslig omgang end samleje med et barn under 15 år".

Straffen skal skærpes med 50 procent sammenlignet med det nuværende niveau.

Hos Red Barnet siger psykolog Per Frederiksen, at de psykologiske konsekvenser ved et overgreb kan være store.

Derfor hilser de forslaget velkommen.

- Det sender et vigtigt signal om den alvor, som seksuelle overgreb mod børn bør behandles med.

- Samtidig er det vigtigt at understrege, at straf ikke kan stå alene, og at behandling og forebyggelse er yderst vigtige midler til at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn, siger han i en skriftlig kommentar.

