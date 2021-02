Børneminister om kritik: Trivsel og fagligt løft hænger sammen

Rosenkrantz-Theil afviser kritik af aftale, der skal sikre bedre trivsel og et fagligt løft til elever.

Trivsel hænger uløseligt sammen med et fagligt løft ifølge børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Børns Vilkår og pædagogernes fagforbund, Bupl, har efterlyst et større fokus og flere penge til trivsel i en ny aftale, der skal forbedre forholdene for hjemsendte elever og studerende under coronapandemien.

Ministeren afviser kritikken.

- Det er vigtigt at sige, at når man laver tolærerordninger, så er det noget af det, der øger trivslen mest blandt børn og unge. Trivsel og faglighed hænger fuldstændig uløseligt sammen. Det er misvisende at forsøge at gøre det op i kroner og øre, siger hun.

Et bredt politisk flertal har torsdag afsat 600 millioner kroner til at sætte ind over for elever og studerende, som har været hjemsendt under corona.

Knap to tredjedele af midlerne går til det faglige efterslæb. Omkring en sjettedel går til trivsel, og resten går til praktiske fag på erhvervsuddannelserne.

Pengene til det faglige løft går blandt andet til ekstraundervisning, tovoksenordninger, turboforløb og øget åbningstid i skolefritidsordning (sfo).

- Det vigtigste med aftalen er at tage de første skridt i forhold til de eventuelle faglige huller, man har fået med nedlukningen. Det er meget forskelligt, hvad eleverne har fået ud af fjernundervisningen, siger ministeren.

Der afsættes penge til tovoksenordninger, men udfordringen er, at der ikke er lærere nok.

- Den største udfordring er, at vi ikke bare kan fordoble antallet af lærere, for der findes ikke så mange lærere. En af de ting, vi har brugt en del kræfter på, er den udfordring.

- I stedet har vi givet en meget, meget udstrakt grad af frihed til, hvordan man indretter sig. I stedet for fem matematiktimer med én lærer, så kan de få tre matematiktimer med to undervisere, hvor man kan dele sig op i to hold, siger ministeren.

De små elever er tilbage i skole, men det er endnu for tidligt at sige, hvornår de ældre elever og studerende kan vende tilbage efter at have været hjemsendt over vinteren.

- Vi håber, at vi snart er et sted, hvor vores samfund i højere grad kan åbne. Der regnes på det på livet løs.

- Vi præsenterede onsdag en teststrategi, der betyder, at vi gerne skal kunne åbne tidligere. Vi håber alle på, at det lysner. Jeg ville ønske, at vi kunne præsentere en bestemt dato, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

De tidskrævende elevplaner suspenderes for resten af året, og ministeren åbner for, at de kan blive afskaffet på sigt. Det vil hun tale med partierne om på den anden side af coronapandemien.

En del af torsdagens aftale er, at der kan blive gjort mere for trivsel og det faglige efterslæb på et senere tidspunkt.

