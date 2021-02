Bornholm genåbner og skal lære os mere om tiden med corona

Der er glæde over genåbningen på Bornholm, og der skal høstes erfaringer til brug i resten af landet.

På Bornholm er der glæde over, at man mandag på grund af lave smittetal får lov til at genåbne store dele af samfundet.

- Vi er rigtig glade for, at vi kan åbne op, siger Thomas Thors (S), der er borgmester i Bornholms kommune.

Hvor det for bornholmerne mest handler om glæden over, at man igen kan komme til frisør, og at børn og unge kan komme tilbage i skolen, så handler det for forskerne og regeringen også om at få data og høste erfaringer til, når resten af landet skal genåbne.

Men det er ikke sikkert, at alle de data man kan få fra Bornholm-åbningen, kan bruges en til en på beregninger i forhold til resten af landet.

Sådan lyder det fra Kim Sneppen, der er professor i biokompleksitet, ved Niels Bohr Instituttet.

- Det er altid godt med data, men der er for få smittede på Bornholm til, at man nok kan bruge dem alle, siger han.

En ting, man dog muligvis kan bruge data fra Bornholm til, er at se, hvordan den britiske mutation spreder sig blandt børn.

- Den gamle coronavirus spreder sig ikke ret meget blandt børn i skolen, men det er der noget, der tyder på, at den nye mutation gør, siger han.

Også Statens Serum Institut ser frem til at høste data og erfaringer fra Bornholm.

- Vi vil især se på, hvordan man får testkapaciteten op, og om hvordan befolkningen tager imod at skulle testes så meget, siger Henrik Ullum, der er direktør i Statens Serum Institut.

For befolkningen på Bornholm er der dog også mere jordnære udfordringer end at skaffe data, som kan gøre forskerne klogere på corona.

Der er for eksempel ikke nok busser til, at alle gymnasieelever kan komme i skole på samme tid - med de nye afstandskrav.

Og i Snellemark Centret i Rønne ligger der tre butikker, som ikke får lov at åbne.

De må ikke åbne, fordi de ligger i et center. Ingen der kender centret vil dog kalde det et storcenter, forklarer Thomas Thors.

/ritzau/