Bornholmske frisører melder om gnidningsløse coronatjek

Frisører på Bornholm har siden 1. marts skullet se negativ coronatest. Det er gået godt, siger frisørformand.

Når frisører og andre liberale erhverv får mulighed for at genåbne efter påske, sker der med krav om forevisning af coronapas.

Kravet er, at man skal kunne vise en negativ coronatest, der højst er 72 timer gammel eller dokumentation for, at man har haft sygdommen eller er blevet vaccineret.

Det har været hverdag for frisørerne på Bornholm siden 1. marts, da øen fik en slags særstatus og genåbnede skoler og detailhandel.

Og erfaringerne er gode, forklarer formanden for Bornholms Frisørlaug.

- Det har fungeret rigtig fint. Der har ikke været nogen problemer. Jeg har måttet afvise én person i løbet af de tre uger, der er gået. Det var fordi, at testen var en time for gammel, siger Henriette Bell.

Den nye rolle som kontrollør har ifølge frisørformanden ikke givet anledning til nævneværdige problemer.

- Det kan være lidt akavet, når man spørger til de her ting. Men folk står pænt ude foran salonen og venter. Når de så kommer ind, er det det første, man spørger til, inden de sætter sig ned, siger Henriette Bell.

Connie Mikkelsen er formand for 2300 selvstændige frisører og kosmetikere i fagorganisationen DOFK.

Hun mener også, at erfaringerne fra Bornholm overvejende er positive.

Men alligevel har hun sine betænkeligheder, når kravet udstrækkes til frisørsaloner over hele landet.

- Det kræver et fintmasket net af teststeder, og at man hurtigt kan komme til.

- Jeg kan godt komme i tvivl om, hvorvidt vi har tilstrækkelig stor testkapacitet, siger Connie Mikkelsen.

Hun understreger, at frisørerne er begejstrede for udsigten til, at de langt om længe kan genåbne.

Der er ifølge frisørformanden fuldt booket til tiden umiddelbart efter genåbningen.

Netop bookinger kan ifølge Connie Mikkelsen også blive en udfordring for frisørerne i lyset af kravet om coronapas:

- Hvis nu en person, der har booket tid, aflyser. Så vil vi typisk ringe til en anden kunde på venteliste, der så kan komme til. Men det er jo ikke sikkert, at vedkommende så kan springe til, hvis man ikke har en test, som giver adgang, siger Connie Mikkelsen.

/ritzau/