BornPro, Tradium eller Next? Identitet risikerer at gå tabt, når danske institutioner får nye navne

Uddannelser, institutter, museer og styrelser skifter navne, som blev de betalt for det, og langtfra altid til noget, der er mere gennemskueligt – endsige mundret. Men bogstavkombinationer og lange engelske sammenskrivninger risikerer at forstyrre kommunikationen og klipper historien over.

For over to år siden opfordrede statsministeren Mette Frederiksen i sin tale ved Folketingets åbning netop til at stoppe den omsiggribende gendøbning af danske institutioner og sagde blandt andet: ”Hvorfor er vi holdt op med at kalde ting, det de er?”. Men siden er tendensen kun blevet mere tydelige, mener blandt andre seniorforsker i Dansk Sprognævn Marianne Rathje, som siger, at mange af navnene lukker sig om sig selv.

”Hvis jeg for eksempel siger, jeg skal på SMK (det tidligere Statens Museum for Kunst, red.), ved alle i min omgangskreds, hvad det betyder, men for nogle virker det bare ekskluderende.”

Ikke mindst uddannelsesinstitutioner får nye navne. Et klassisk eksempel er CBS (Copenhagen Business School), som engang hed Handelshøjskolen. Og Landbohøjskolen, som efter at have heddet sådan i over 150 år og efter fusionen med Københavns Universitet i 2007, kom til at hedde LIFE Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nyere eksempler er BornPro, der indtil 2019 hed Bornholms Produktionsskole, og Erhvervsakademi Sjælland, der i dag går under navnet Zealand.

Og netop ungdomsuddannelser synes i stigende grad at være ramt af tendensen, har Mikael Busch lagt mærke til. Han sidder i hovedbestyrelsen for Gymnasieskolernes Lærerforening, og så er han selv lektor i tysk, fransk og mediefag på Kolding Gymnasium - eller Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School, som det hedder nu.

”I dag hedder Randers Tekniske Gymnasium for eksempel Tradium – udtalt på engelsk. Og Aalborg Studenterkursus hedder Aalborg City Gymnasium, det navneskift kostede i øvrigt en del penge,” siger han, og nævner også den over 140-årige Horsens Handelsskole, der fra 2008 hed Business College Horsens, og som nu har skiftet navn til Learnmark Horsens med en hel masse undertitler alt efter studieretning.

En af årsagerne til at omdøbe, er netop sammenlægninger, siger Mikael Busch:

”Fusioner og campusdannelser er det helt store. Et af de værste eksempler er den enorme uddannelseskoncern Next i København. Der er mange sjælløse betegnelser, som man har svært ved at forbinde med uddannelse, dannelse, ånd og kultur. Institutionel integritet og stolthed respekteres ikke længere.”

Også Jes Fabricius Møller, lektor i historie ved Københavns Universitet, hæfter sig ved, at navneændringerne afspejler den dynamik, der er i samfundet, hvor der fusioneres, skæres bort og lægges til.

”Hele vores måde at indrettet samfundet på handler om at forbedre og effektivere processer. Der skal lægges sammen og strammes op. Det mærker vi også på universiteterne, og så skal de sammenlægninger have nye navne – jævnfør eksemplet med Landbohøjskolen. Det kan sagtens give god mening, men man risikerer også at miste den værdi, der ligger i at have en lang faglig tradition. Der er en fortid, man ikke får med, når man skifter navne på gamle institutioner ud,” siger han og nævner Det Kongelige Kapel som et eksempel på en institution, som har beholdt sit navn. Kapellet kan føre sine rødder tilbage til 1448.

”Der skal nok være nogen, der tænker ’Det Kongelige Kapel – hvem er mon begravet der?’, men man har altså valgt at stå ved det historiske navn,” siger Jes Fabricius Møller.

I fremtidsromanen ”1984” skrev George Orwell om fænomenet, som han kaldte newspeak. I romanens totalitære univers hedder det ministerium, som skal forvanske virkeligheden, for eksempel Sandhedsministeriet. Og det litterære forlæg hæfter Johannes Nørregaard Frandsen, professor emeritus og sprogklummeskriver i Kristeligt Dagblad, sig ved i forbindelse med navngivningen af institutioner.

”I romanen er våben ikke den vigtigste magt længere, det er sproget. Dem, der ejer sproget, ejer fremtiden. Naturligvis kan vi have låneord, det har vi altid haft, men når man fylder sproget med løsrevne engelske udtryk og nye titler, kapper man linerne til historien. Mange er grebet af en hylde, som ikke er vores. Særligt med enkeltord, men også med hensyn til halvsære engleske titler på danske institutioner. Det er fremmedgørende, det er smartness, det er en tømning af sproget. ”

Til gengæld sker navneskiftene i den bedste mening, mener Marianne Rathje.

”Det kan godt være, jeg er naiv, men jeg tror, det sker i en god mening. Og det kan være fornuftigt nok, som når for eksempel Kvindemuseet i Aarhus har skiftet navn til KØN og dermed signalerer, at der er tale om kønnenes kulturhistorie. I nogle tilfælde skal der opdateringer til, og alting skal ikke hedde det samme, som da far var dreng,” siger hun.

Flere tusinde protesterede dog mod navneskiftet for museet, som fra 2021 hedder: KØN – Gender Museeum Denmark.

En engelsksproget løsning er meget populær, men kan nogle gange være ”ret tåbelig”, mener Marianne Rathje.

”Det kan virke lidt provinsielt i stedet for at stå ved, det man er. Vi risikerer i hvert fald at føle os fremmedgjorte, når vi ikke kan gennemskue, hvad titlerne dækker over. Men måske kommer der en modbevægelse. Visse sygehuse vil i hvert fald i år skifte de græske og latinske betegnelser på hospitalsafsnittene ud med danske oversættelser,” siger Marianne Rathje fra Dansk Sprognævn, som har heddet sådan siden 1955, og som ikke har planer om at ændre navn.