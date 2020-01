Børns Vilkår: Regninger spiller rolle i sene anbringelser

Det kan være dyrt at fjerne børn fra hjemmet. Ifølge Børns Vilkår får det kommuner til at fjerne børn sent.

Flere udsatte børn vil blive fjernet tidligere, hvis regeringens udspil om at mindske kommunernes regninger for at fjerne børn bliver til virkelighed.

Det vurderer både Børns Vilkår og Socialpædagogerne.

Hos Børns Vilkår er direktør Rasmus Kjeldahl slet ikke i tvivl om, at netop økonomiske overvejelser i kommunerne fører til, at børn fjernes for sent fra hjemmet.

- I de mange sager, vi ser akterne på, er det næsten mere reglen end undtagelsen, at børnene anbringes for sent på trods af blinkende alarmlamper, som efter vores mening burde have tilsagt en anbringelse, siger han.

Det kan eksempelvis være meldinger om misbrug eller overgreb i hjemmet.

Der er flere grunde til, at han kobler for få anbringelser sammen med pressede kommunekasser.

For det første hører organisationen det i fortrolighed fra kommunalt personale.

Desuden viser statistikker store forskelle i antallet af anbringelser fra kommune til kommune, som ikke kan forklares ud fra beboersammensætningen.

Den tredje grund er, at undersøgelser viser, at der er færre anbringelser i årets sidste kvartal.

- Det er, fordi kommunekassen er tom på det tidspunkt. Så bliver den administrative beslutning ikke at anbringe, selv om man skulle antage, at der er lige så stort behov der som i årets andre ni måneder, siger han.

Benny Andersen er formand for Socialpædagogerne og repræsenterer landets 39.000 socialpædagoger.

Han er heller ikke i tvivl om, at penge er en stor faktor, når kommunerne behandler sager om eventuel anbringelse af børn.

- Vi hører fra alt for mange steder, at børnene ikke får det rette faglige tilbud tidligt nok, og alt for ofte skyldes det en tom pengekasse, siger han.

Han oplyser, at landsforbundet dagligt får meldinger om for sene eller forkerte anbringelser.

- Det giver sig selv, at det forringer de drenge og pigers chancer for at få gode muligheder i livet, og det synes jeg simpelthen ikke, at vi kan være bekendt.

- Vi ved jo, at jo tidligere vi sætter ind, jo større er chancen for, at de får et godt liv, siger han.

Både Børns Vilkår og Socialpædagogerne mener, at regeringens udspil om at lade staten refundere en større del af udgifterne i de særligt dyre anbringelsessager, vil lette presset.

Dog bør det blot være første skridt, mener Benny Andersen.

- Det her er en god start, men vi skal videre. Som det er i dag, er det en konkurrence mellem minimumsnormeringer, ældrepleje og at lave den rigtige anbringelse tidligt nok.

