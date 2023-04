Bortviste medarbejdere i Viborg snagede i Søren Papes oplysninger

De Konservatives partiformand, Søren Pape Poulsen, var en af de 477 borgere i Viborg Kommune, hvis private oplysninger er blevet tilgået uretmæssigt.

Det siger Søren Pape Poulsen, der er tidligere borgmester i kommunen, til Viborg Stifts Folkeblad.

To medarbejdere i kommunen blev bortvist for uden faglig begrundelse at snage i borgeres private oplysninger i slutningen af marts. Derudover fik to yderligere medarbejdere en advarsel.

Det blev opdaget efter en stikprøvekontrol.

Der er blandt andet blevet søgt på, hvem der bor på Søren Papes adresse i Viborg midtby, familiære forhold, og hvem der er hans læge, skriver lokalvisen.

- Jeg har spurgt, hvem det er, der har søgt på mig, men det kan jeg ikke få at vide, og det er egentlig fair nok. Men sagen er jo meldt til politiet, og hvis der bliver en retssag, så kommer det og årsagen til søgningerne jo for en dag, siger Søren Pape til Viborg Stifts Folkeblad.

En viceborgmester samt en afdød kvinde, der slog sine børn ihjel, var også blandt de personer, som medarbejderne søgte private oplysninger hos.

Stikprøvekontrollen bliver foretaget mindst hver sjette måned i Viborg Kommune. Det var også kun seks måneder tilbage i tiden, som kommunen kunne undersøge, da de fire medarbejderes snagen blev opdaget.

Alle 477 berørte borgere fik efterfølgende en besked i e-Boks fra kommunen om, at deres oplysninger var tilgået uretmæssigt.

Desuden blev en hotline oprettet, hvor borgerne kunne ringe og spørge om deres sag, hvilket blandt andre Søren Pape Poulsen benyttede sig af, fortæller han.

