Borup Skole burde have lavet handlingsplan i en klasse tidligere

Ledelsen på Borup Skole burde tidligere have lavet en handlingsplan for særligt én klasse for at overholde pligt i undervisningsmiljøloven.

Det vurderer Kammeradvokaten på baggrund af en undersøgelse, skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse onsdag morgen.

Undersøgelsen har haft til formål at undersøge kommunens - og ledelsen på Borup Skoles - håndtering af en række sager om krænkelser mellem elever i indskolingen.

Undersøgelsen har ikke set på, om der faktisk har været vold og overgreb på skolen.

- Det er vores vurdering, at undersøgelserne viser, at skoleledelsen i perioden fra den 1. januar 2022 til og med den 26. februar 2024 løbende blev gjort bekendt med, at der i hvert fald i en klasse på Borup Skole var et undervisningsmiljø, som medførte, at der var visse elever i klassen, som udsatte andre elever i klassen for mobning eller lignende, skriver Kammeradvokaten.

Kammeradvokaten har set på skriftligt materiale i 23 konkrete børnesager. Det er ikke alle sagerne, som vedrører vold eller overgreb på skolen.

Kammeradvokaten vurderer på baggrund af undersøgelsen, at Borup Skole har overholdt sin underretningspligt i alle sager på nær én.

Det konkluderes desuden, at Familiecenter Køge i alle sager har handlet i overensstemmelse med barnets lov.

Familiecenter Køge hører under Køge Kommune. Centeret varetager alle opgaver i forbindelse med barnets lov.

Fagpersoner i Køge Kommune har pligt til at underrette Familiecenter Køge, hvis vedkommende har kendskab til eller grund til at antage, at et barn har behov for særlig støtte eller har været udsat for overgreb.

I undervisningsmiljøloven fremgår det, at ledelsen skal udarbejde en handlingsplan, hvis den konstaterer, at der er problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af eksempelvis mobning.

Handlingsplanen skal udarbejdes, senest ti dage efter at ledelsen har modtaget oplysninger om problemerne.

Der skal straks indføres midlertidige foranstaltninger, som er nødvendige, for at der kan gribes ind over for de konstaterede problemer.

Kammeradvokaten vurderer, at det må eller bør have stået klart for ledelsen på Borup Skole i hvert fald fra midten af 2023 til 2024, at undervisningsmiljøet i en enkelt klasse betød, at der skulle laves en handlingsplan.

Det konstateres desuden, at skolen har taget en række initiativer som blandt andet øget pædagogisk tilstedeværelse.

Alligevel vurderer Kammeradvokaten, at skolen ikke ”i fuldt tilstrækkeligt omfang” har levet op til pligten i undervisningsmiljøloven om at sikre elever et godt undervisningsmiljø.

