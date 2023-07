Bosted for unge plaget af voldtægter, selvmord og ulovlige forhold

Et københavnsk bosted for unge mellem 18 og 25 år var i 2021 præget af voldtægter, selvmord og ulovlige forhold mellem bostedets ansatte og beboere.

Det skete, umiddelbart efter at Socialstyrelsen havde afsluttet et indsatsforløb, der netop skulle forhindre voldsomme episoder.

Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af retsdokumenter, aktindsigter, dagbøger og samtaler med 20 kilder.

Unge med misbrug blev i perioden også placeret dør om dør med spiseforstyrrede piger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kommuner betalte op mod 200.000 kroner om måneden for at sende unge mellem 16 og 25 år på bostedet Caroline Marie. Unge, der var for sårbare til at kunne klare sig selv.

/ritzau/