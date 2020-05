Bøtterne med bland selv-slik bliver åbnet igen

Efter flere måneder uden salg af bland selv-slik vil Coop og Dagrofa igen åbne for bland selv-bøtterne.

Fredag er det igen blevet muligt at købe bland selv-slik i udvalgte af Coops butikker som Superbrugsen, Fakta og Kvickly.

Det skriver DR.

Ifølge Lars Aarup, kommunikations- og informationschef i Coop, bliver sliksalget dog ikke som før coronakrisen.

- Der vil være afstandskrav. Der må kun stå én person foran i køen, og man skal have handsker på, siger Lars Aarup til DR.

Lars Aarup uddyber, at salget af bland selv-slik stoppede for ikke at stimle for mange mennesker sammen.

- Det, vi gerne skal se nu, er, at der er en eller to personer ad gangen, der står og blander slik, og så kan den næste gå ind, når den første er gået ud, siger Lars Aarup til DR.

Coop har besluttet at åbne for bland selv-sliksalget, fordi danskernes vaner har ændret sig, siden slikket blev pakket væk fra butikshylderne midt i marts.

Der kan gå seks til otte uger, før alle Coops butikker atter er klar til at sælge bland selv-slik.

Dagrofa, som blandt andet står bag butikkerne Spar, Meny og Min Købmand, vil også åbne for salget af bland selv-slik.

Det fortæller Jannie Ravn Madsen, kommunikationskonsulent i Dagrofa.

- Vi følger først og fremmest myndighedernes retningslinjer og indretter os efter disse, og vi har vurderet, at det er ok at åbne op for bland selv-slik.

- Men vi tager stadig visse forholdsregler som for eksempel afstandsmarkering og hyppig afspritning, siger hun til DR.

Salling Group, der står bag Føtex og Bilka, oplyser, at de ikke ved, hvornår salget af bland selv-slik genoptages i deres butikker.

/ritzau/