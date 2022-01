Bramsen: Flere lande kan følge Danmark ud af Mali

Efter beskyldninger fra styret i Mali har den danske regering besluttet, at danske soldater skal ud af Mali.

Det er måske ikke kun danske soldater, der trækkes ud af Mali.

I løbet af de næste 14 dage vil de lande, som bidrager til at bekæmpe terrorisme i en række vestafrikanske lande, gøre op, om også deres styrker skal hjemtages fra Mali.

Det siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) fredag efter et møde med en række af sine europæiske kolleger.

Den danske regering meddelte torsdag, at de danske soldater skal trækkes hjem fra Mali.

Den danske tilbagetrækning sker, efter at overgangsstyret i Mali har fastholdt, at de danske soldater ikke har tilladelse til at være i landet.

