Bramsen opfordrer til fortrolighed

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) afviser på samråd at kommentere på indhold i sag om FE.

Efter at have forholdt sig tavs i en lille måned er forsvarsminister Trine Bramsen (S) onsdag i åbent samråd om sagen i Forsvarets Efterretningstjeneste.

Sagen startede i slutningen af august, hvor Tilsynet med Efterretningstjenesterne udsendte en skarp kritik af FE. I forbindelse med sagen er flere ledende medarbejdere hjemsendt.

- Der har på det seneste været kritik af, at de blev hjemsendt. Og det er sagt, at det skulle være sket for at vise politisk handlekraft. Det vil jeg sige klart her, at det ikke er korrekt.

- Hjemsendelsen sker på grund af den alvorlige kritik fra tilsynet, der har relation til de pågældende medarbejdere, siger Trine Bramsen.

Hun er af blandt andet Venstres Claus Hjort Frederiksen blevet kritiseret stærkt for sin håndtering af sagen. Den tidligere forsvarsminister har sagt, at sagen ikke burde være kommet i offentlighedens søgelys.

I flere lange interviews har han sagt, at sagen handler om et tophemmeligt samarbejde mellem USA og Danmark, hvor et datakabel er blevet overvåget.

Trine Bramsen siger på samrådet, at hun ikke vil kommentere på den del af debatten. Og sender samtidig en slet skjult stikpille til Claus Hjort.

- Jeg hverken kan eller vil gå ind i spekulationer. Jeg tager sikkerhed og fortrolighed alvorligt. Derfor holder jeg fast i, at drøftelser af efterretningstjenesterne sker i de relevante Folketingsudvalg.

- Jeg vil til slut appellere til, at alle - såvel enkeltpersoner som medier - holder sig Danmarks sikkerhed for øje. Hverken regeringen eller jeg vil eller kan kommentere på fortrolige forhold, siger hun.

/ritzau/