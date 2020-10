Bramsen pønsede på at skifte i FE-top inden tilsynsrapport

Forsvarsminister melder nu, at hun allerede før kritisk rapport fra TET tyggede på et skifte i FE-ledelsen.

Dele af ledelsen i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) var muligvis allerede på vej ud i mørket, inden FE-chef Lars Findsen og to andre ledere blev fritaget for tjeneste den 21. august.

Det fremgår af et nyt folketingssvar fra forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Ministeren fastholder, at hun først den 21. august fik kendskab til indholdet af den kritiske rapport fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) og på den baggrund sendte de tre chefer i FE hjem.

Men i de nye svar tilføjer hun:

- Allerede inden den 21. august 2020 havde jeg overvejelser om ledelsesmæssige ændringer i Forsvarets Efterretningstjeneste.

Ministeren uddyber ikke, om det også inden den 21. august var Lars Findsens position, hun overvejede at ændre på.

Uanset rejser hendes svar det oplagte spørgsmål: hvorfor?

For hvis Trine Bramsen først 21. august blev bekendt med omfanget af de mulige lovbrud og fortielser, som TET mistænker efterretningstjenesten for, hvorfor gik hun så og pønsede på at ændre i FE's ledelse?

Det er mandag aften ikke lykkedes Ritzau at få kontakt til forsvarsministeren, der hidtil også har afvist at svare på spørgsmål om FE-sagen.

Det nye folketingssvar fra ministeren er givet til Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup.

Også han oplever imidlertid, at svaret blot rejser nye spørgsmål:

- Det er jo fuldstændig galimatias, hvad der bliver svaret. Hun åbner for, at hun overvejede ledelsesmæssige forandringer allerede før, hun blev bekendt med kritikken. Men hvorfor? Hvad er gået forud? siger Peter Skaarup til Berlingske.

- Jeg havde forstået det sådan, at det var kritikken fra tilsynet, som var anledning til hjemsendelserne. Men når man læser det her svar, kunne man få det indtryk, at der er andre grunde, siger han.

Ud over Lars Findsen og de to andre ledere i FE er også Forsvarsministeriets tidligere departementschef hjemsendt fra sin stilling.

Det blev han 24. august, fordi de mulige ulovligheder, som TET påpeger i sin rapport, også daterer sig tilbage til tiden før 2015, hvor Ahrenkiel var chef for FE.

Siden 24. august er desuden yderligere en leder i FE hjemsendt, så der nu samlet er fem personer, der er fritaget for tjeneste som følge af FE-sagen.

Ifølge flere medier er essensen af TETs kritik, at FE i en årrække skal have hjulpet den amerikanske efterretningstjeneste NSA med at tappe data fra et vitalt telekabel på dansk grund.

Og efterfølgende have skjult det for tilsynet.

