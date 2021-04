Bramsen ser hjemtagning af soldater i Kabul som ny epoke

Alle danske soldater er hjemme fra Afghanistan i løbet af den næste par måneder, vurderer forsvarsminister.

Det markerer en ny epoke for Danmarks terrorbekæmpelse, at danske soldater er begyndt at vende hjem fra Afghanistan efter to årtier i landet.

Det mener forsvarsminister Trine Bramsen (S). Hun peger på, at Danmark nu i stedet for at være permanent til stede i bestemte lande nu bekæmper "terrorens rodnet".

- Terrorismen ser anderledes ud i dag end for 20 år siden. Vi har nogle helt andre redskaber, når det handler om at overvåge terroristerne og holde øje med, hvad det er for en udvikling, der pågår.

- Vi kommer til at fortsætte kampen mod terror. Men det kommer til at være de steder, hvor vi kan se, at den er i udvikling og ved at slå rødder, siger hun.

Danmark er en del af den Nato-mission i Afghanistan, som nærmer sig sin slutdato. Det er tidligere blevet meddelt, at tilbagetrækningen skal være fuldendt senest 11. september.

Det er 20-årsdagen for terrorangrebet mod USA, som førte til den såkaldte krig mod terror og USA's invasion af Afghanistan i efteråret 2001.

Bramsen forventer, at alle danske soldater er hjemme fra Afghanistan "i løbet af de næste par måneder".

Ifølge lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jensen har den danske indsats i Afghanistan været for omkostningsfuld i forhold til udbyttet.

Han påpeger, at missionen med at slå ned på den militante bevægelse al-Qaeda er lykkedes, men at det større mål med at sikre et stabilt land er mislykkedes.

Forsvarsministeren fastslår, at de danske soldater har ydet et "stort og stærkt bidrag".

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi har haft fokus på terror og bekæmpelse af terror og kan konstatere, at danske soldater har ydet bidrag.

- Terroren har ændret sig. Og det er i det lys, at hjemtagningen skal ses, siger Trine Bramsen.

De første danske soldater kom til Afghanistan i januar 2002, og siden da udviklede missionen sig til den blodigste af de internationale indsatser, Danmark har deltaget i i nyere tid.

44 danske soldater har mistet livet i forbindelse med deres indsats i Afghanistan. Derudover er 214 danske soldater blevet såret. Flere af dem har mistet lemmer som følge af vejsidebomber.

