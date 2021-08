Bramsen: Vi står stærkt i evakuering af Kabul

Den nervepirrende evakuering af de sidste ansatte på den danske ambassade i Afghanistans hovedstad, Kabul, inklusiv lokalt afghansk personale fortsætter med uformindsket styrke.

Et dansk militærfly landede i Kabuls lufthavn med danske diplomater tirsdag eftermiddag dansk tid, bekræftede Udenrigsministeriet.

Ifølge TV 2 News er der tale om et dansk Herculesfly med den nuværende og den tidligere danske ambassadør om bord, som skal hjælpe med logistikken i den fortsatte evakuering fra Afghanistan til Danmark.

På et pressemøde tirsdag eftermiddag sagde forsvarsminister Trine Bramsen (S), at Danmark vil hjælpe allierede med at evakuere i Afghanistan, når egne borgere og medhjælpere er hjulpet ud.

- Vi er fortsat operative i Afghanistan og har fået flere kapaciteter til området. Vi kommer derfor til at fortsætte operationen, efter at vi har fået alle vores egne borgere og andre, vi har ansvaret for, ud, sagde Trine Bramsen.

Ifølge forsvarsministeren har Danmark fået en officiel anmodning fra USA om hjælp, fordi Danmark siden søndag aften har været et af de lande med størst kapacitet i området.

Efter at USA trak sine tropper ud, er Afghanistan brudt sammen. Den militante bevægelse Taliban har på chokerende få dage taget kontrollen med landet inklusive de seneste døgn også hovedstaden Kabul.

Derfor foregår der nu en kaotisk og massiv evakuering af statsborgere og andre fra Kabul, der risikerer alvorlig forfølgelse.

Danmark har den pakistanske hovedstad Islamabad som base for operationen i Afghanistan.

- Vi takker den pakistanske regering for samarbejdet, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

- Sikkerheden for de lokalt ansatte og deres familier har vores allerhøjeste prioritet, tilføjer han.

Lufthavnen i Kabul er sikret, så nogle civile fly nu igen kan flyve. Det oplyste en repræsentant for det amerikanske militær tirsdag ifølge Reuters.

USA's militær har derfor genoptaget evakueringen af diplomater og civile fra landet. Det sker, efter at landingsbanen er blevet ryddet for mennesker, der forsøgte at flygte.

Mandag aften kunne et dansk evakueringsfly fortsat ikke lande i Kabuls lufthavn, fordi situationen var for kaotisk.

Hundredvis af mennesker forsøgte mandag at sikre sig en plads i fly for at komme ud af Afghanistan. Det skabte voldsomme billeder, hvor mennesker, der klyngede sig til lettende fly, efterfølgende faldt til jorden.

En gruppe danskere og nordmænd blev søndag aften "under meget vanskelige omstændigheder" evakueret ud af Afghanistan.

Det er uvist, præcist hvor mange der mangler at blive evakueret.

