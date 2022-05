Bramsen vil bremse vrede bilister allerede på køreskolen

Der er for mange problemer med vrede og chikane i trafikken, mener transportminister Trine Bramsen (S), der nu vil løse problemet politisk.

Konkret skal det ske med en tilføjelse til undervisningen på landets køreskoler: Kommende bilister skal lære om god opførsel i trafikken, og de skal sågar testes i det som en del af prøven.

Ministeren ønsker, at det bliver en del af den nye køreuddannelse, der skal være klar 1. januar 2024.

- Desværre har vi set den dårlige opførsel snige sig ind i trafikken. Vi har set eksempler på bedemænd, der ikke kan passe deres arbejde, fordi de chikaneres af andre bilister. Vi har set chikanekørsel, vanvidskørsel og andre ting.

- Vi står over for at skulle lave en ny køreuddannelse. En del af den uddannelse bliver - ud over at man ved, hvornår man skal stoppe for bestemte typer af skilte, og kender almindelige trafikregler - et fokus på, hvordan man opfører sig i trafikken, siger hun.

Hos Venstre er transportordfører Kristian Pihl Lorentzen helt med på ministerens forslag - han kalder det "en fantastisk god melding".

Pihl Lorentzen er selv medforfatter til bogen "Stop trafikal egoisme", som omhandler netop vejvrede og dårlig trafikal opførsel.

- Der er behov for at sætte ind over for det, og derfor er det højst relevant.

- Jeg tror, at langt de fleste unge køreskoleelever godt kan se fornuft i det her. Specielt, hvis det også bliver et af temaerne i den prøve, man skal op i, siger han.

Trine Bramsen afviser, at det for nogle måske vil forekomme en smule belærende at blive undervist i ikke at blive vred i bilen.

- Jeg tror ikke, det skader nogen at blive mindet om det en ekstra gang - og dem, der opfører sig ordentligt i forvejen og ikke bidrager til den her type af konflikter i trafikken, kommer jo så bare til at kunne bestå let.

Spørgsmål: Er der ikke en risiko for, at man ikke lige husker undervisningen, når man står i situationen? Vrede er jo en impulsiv følelse.

- Jeg tror, at ganske meget af det, vi lærer, når vi tager vores kørekort, hænger ved. De gode vaner, vi får grundlagt tidligt, hænger ved videre i vores trafikadfærd.

- Og man må jo bare sige, at det er den bedste måde at adressere det her på.

/ritzau/