Manglen på træpiller har fået priserne til at brage i vejret. Dan Jørgensen (S) opfordres til handling.

Brancheforening: 100.000 hjem risikerer at mangle træpiller

Forhandlerne af træpiller har i øjeblikket svært ved at hente tilstrækkelige mængder hjem.

Det kan komme til at ramme op mod 100.000 hjem, der risikerer at løbe tør, advarer brancheforeningen Associationen Dansk Biobrændsel (ADB). Det skriver TV 2.

- Vi ser ind i, at nogle kommer til at fryse. Det er lidt uhyggeligt, at det skal være på den måde, men jeg kan ikke se, at det kan være anderledes, siger formand Henrik Nørbo Mosegaard til mediet.

Manglen på træpiller har fået priserne til at stige gevaldigt. En borger fortæller til TV 2, at hans regning kommer til at stige fra 18.000 til 51.000 kroner i år.

Det har imidlertid fået foreningen til at sende et brev til klima,- energi, og forsyningsmister Dan Jørgensen (S). Han opfordres til at handle hurtigt, hvis man skal undgå akut mangel.

Det var allerede i løbet af vinteren, at efterspørgslen på træpiller begyndte at stige. Prisen på el produceret fra kul og gas var nemlig steget efter en tør og vindstille sommer. Det fortæller formanden.

På tværs af de europæiske lande mangler man lige nu 7,2 millioner ton træpiller. Det er mere end det dobbelte af hele Danmarks forbrug i 2020.

Situationen er blevet forværret af, at byggebranchen er begyndt at tabe fart.

Det betyder, at europæiske savværker har produceret mindre tømmer og dermed også savsmuld, som er en af de vigtigste kilder til produktionen af træpiller.

Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, synes, at man skal tage situationen meget alvorligt. Det siger han til TV 2.

Han vurderer, at det kan blive en nødvendighed at rationere træpillerne.

Brancheforeningen vil have ministeren til midlertidigt at lempe bæredygtighedskravene til eksempelvis biomasse. Der findes blandt andet krav om at genrejse skov.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har i et skriftligt svar til TV 2 oplyst, at man er i gang med at undersøge manglen på træpiller.

