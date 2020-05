Brancheforening: Genåbning af restauranter sker i sidste øjeblik

Regeringen vil genåbne restauranter, men det skal ske uden alt for restriktive krav, siger brancheforening.

Statsminister Mette Frederiksens (S) har meldt ud, at regeringen ønsker at restauranter og caféer begynder at åbne igen.

Det vækker glæde hos Horesta, brancheforening for hotel-, restaurant- og turisterhvervet.

Men samtidig siger direktør Katia Østergaard, at det bør ske under ordentlige betingelser for restauranterne uden for restriktive krav.

- Det er ikke bare at åbne. Det handler også om de betingelser, man åbner på.

- Men vi har tillid til, at vi får nogle fornuftige betingelser, siger Katia østergaard.

Hun henviser til Norge, hvor man har knap så restriktive krav som i Danmark, når det kommer til eksempelvis fysisk afstand mellem mennesker.

I Norge har man lavet afstandskrav på en meter. I Danmark har man hidtil opereret med to meters afstand.

Ligeledes er der i Danmark krav om fire kvadratmeter per person i de butikker, der lige nu er åbnet som eksempelvis Ikea.

I Norge opererer man med det halve.

Regeringen forhandler onsdag aften videre med Folketingets partier om en yderligere genåbning af landet.

Torsdag ventes hun at melde mere ud omkring åbningen.

Katia Østergaard håber meget på, at regeringens forslag får opbakning.

For restauranterne kommer redningen i sidste øjeblik.

- Det begynder at gøre rigtig ondt. Restauranterne er i en situation, hvor vi har mistet 80 procent af den normale omsætning, så det er rigtig alvorligt, siger Katia Østergaard.

Horestas oplevelse er dog, at det er meget forskelligt, hvor klar restauranter og caféer er til at åbne.

Nogle vil kunne åbne på få dage, mens andre vil have brug for længere tid.

- Det kommer også an på, hvad det er for nogle indretningskrav, der stilles til restauranten.

- Jo flere restriktioner, der følger med, jo mere god tid skal man have, siger Katia Østergaard.

Hun tilføjer desuden, at der fortsat vil være brug for hjælpepakker i en rum tid endnu.

- Der er ikke nogen, der bare åbner tirsdag og har fuld omsætning igen.

/ritzau/