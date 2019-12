Brancheorganisation: Kokkes forhold kan let kontrolleres

Det er let at kontrollere de forhold, kokke og andre i restaurationsbranchen arbejder under, mener direktør.

Der skal føres langt bedre kontrol med arbejdsforholdene for udenlandsk arbejdskraft, der kommer til Danmark for at arbejde i hotel- og restaurationsbranchen.

Og det er slet ikke så svært, mener Katia Østergaard, der er administrerende direktør i brancheorganisationen Horesta.

- Det er relativt enkelt for myndighederne at undersøge, om der foregår noget, der virker mærkeligt.

- Der er tre nøgletal, der giver en indikation på, om det her ser rigtigt ud: åbningstid, ansatte og omsætning. Her kan man lynhurtigt se, om der er en fornuftigt sammenhæng for at vurdere, om det går lovligt for sig

- Har man to registrerede medarbejdere og en åbningstid fra 10 til 24 ugens syv dag - det kan man jo ikke, det kan enhver regne ud, siger hun.

DR og Fagbladet 3F har beskrevet, hvordan mange kinesiske kokke kommer til Danmark for at arbejde, men bliver udnyttet af danske restauranter.

De kinesiske kokke kommer til Danmark gennem den såkaldte beløbsordning.

Ordningen går ud på, at borgere uden for EU kun kan få arbejde i Danmark, hvis deres arbejdsgiver vil give dem over 35.582 kroner i månedsløn.

Ifølge Katia Østergaard er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige, om andre nationaliteter også lider under dårlige arbejdsforhold.

- Jeg har ikke hørt om, at der er andre, der oplever svindel med beløbsordningen på den her måde.

- Men jeg har også først hørt om de kinesiske kokke for nylig. Det undrer mig meget, at det kan finde sted.

/ritzau/