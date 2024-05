Brand i skib i Køge er slukket - borgere kan færdes frit

Branden i et skib i Køge er slukket.

Det meddeler Midt- og Vestsjællands Politi til TV2 onsdag morgen.

Som følge af branden drev der tirsdag eftermiddag og aften sundhedsskadelig røg ind over byen. Borgere i området blev opfordret af politiet til at blive indendørs og lukke døre og vinduer.

Onsdag morgen kan borgere igen færdes frit i området, siger vagthavende ved Midt- og Vestsjællands Politi Jesper Mortensen til TV2.

Tirsdag var en række områder spærret i forbindelse med branden.

Det gav blandt andet forældre problemer med at nå frem til institutioner for at hente børn.

Klokken 17.02 skrev Midt- og Vestsjællands Politi på X, at personalet ville blive og holde institutionerne åbne, indtil det kunne lade sig gøre at hente børnene.

Branden gav desuden en række trafikale udfordringer. En række veje var spærret, og togdriften til og fra Køge Station og Køge Nord Station blev indstillet.

Togdriften er onsdag morgen i gang igen. Også S-togene kører igen.

Tirsdag aften var der ifølge Midt- og Vestsjællands Politi mange personer, som søgte mod Sjællands Universitetshospital.

Fra politiet lød opfordringen, at man kun skulle opsøge hospitalet, hvis man havde en forudgående aftale med vagtlægen.

- Det er forbeholdt folk med akut behov, skrev Midt- og Vestsjællands Politi på X tirsdag aften.

Det var fragtskibet "Rix Munte", der brød i brand tirsdag. Skibet er lastet med plastik- og metalaffald.

TV2's billeder fra stedet onsdag morgen viser, at skibet hælder ind mod kajkanten.

Ifølge Vesselfinder ankom skibet til Køge Havn tirsdag morgen fra Helsingborg i Sverige.

/ritzau/