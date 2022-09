Brand opstod i tag på Musikhuset i Aarhus

Østjyllands Brandvæsen er tirsdag eftermiddag rykket ud til en brand i Musikhuset i Aarhus. Det skriver Jyllands-Posten.

Brandvæsenet fik anmeldelsen om brand klokken 14.45 og er rykket ud med ni brandbiler.

Video fra stedet, som Jyllands-Posten har fået, viste ild på taget og røgudvikling før klokken 15.

Klokken 15.30 oplyser operationschefen i Østjyllands Brandvæsen til Jyllands-Posten, at man forventer at have branden under kontrol inden længe.

Der er tilsyneladende tale om en brand i tagkonstruktionen og i et køkken nedenunder.

Til TV 2 Østjylland oplyser Østjyllands Politi, at branden opstod på en terrasse på taget over Musikkonservatoriet i Musikhuset. Der var ingen personskade i forbindelse med branden.

Alle i Musikhuset blev evakueret, da alarmen gik. Billeder fra stedet viser grupper af mennesker, som står på Musikhusets parkeringsplads.

Det er uvist, hvad der er skyld i branden.

Musikhuset i Aarhus er det største i Skandinavien. Det blev indviet i august i 1982.

/ritzau/