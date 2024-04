Brandfolk går ind i afsluttende fase af brandslukning i Børsen

De brandfolk, der arbejder med at slukke flammerne på den gamle børsbygning i København, er gået ind i en ny fase af brandslukningen.

Beredskabet er gået i gang med den plan, der er lagt, for at få branden endeligt slukket i den udbrændte del af bygningen.

Det siger Frank Trier Mikkelsen, der er pressetalsperson i Hovedstadens Beredskab.

- Det er vi gået i gang med indenfor den sidste halve time, siger han ved 21-tiden til Ritzau.

Branden er ikke slukket endnu.

Der hvor børssalen lå, indtil den forsvandt i flammerne tirsdag, ligger en masse murbrokker fra bygningsdele, tag og andre dele, der er brændt ned.

- Ind imellem, når der så bliver fjernet lidt, så flytter noget sig, og så er der lommer, hvor gløderne har ulmet, som blusser op igen, siger Frank Trier Mikkelsen.

- Det er en leg med ilden, der kan stå på i rigtig lang tid.

Det er svært for ham at komme med et estimat på, hvornår branden endeligt er slukket. Han håber på, at det sker inde for det næste døgn, men meget kan ændre sig løbende.

Den afsluttende fase kan meget vel derfor tage rigtig lang tid.

I første omgang vil beredskabet arbejde på at få fjernet en skorsten, der står frit i den gamle børssal. Den har tidligere været støttet af bærende bjælker, der er brændt væk.

Skorstenen bliver fjernet med en kran mursten for mursten. Hvis skorstenen vælter, kan den nemlig vælte nede i de ustabile ydermurer og dermed skabe en større risiko for nedstyrtning.

Næste skridt bliver at få sat op mod 40 containere op, der skal stabilisere ydermurerne. Containerne vil blive fyldt med cementblokke, så de har en stor tyngde, og dermed ikke kan rykkes.

Tredje skridt er at få fjernet murbrokkerne i bunden af den udbrændte bygning og dermed få slukket branden.

