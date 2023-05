Brandfolk kæmper med flammerne på folkeskole nær Horsens

Folkeskolen i Gedved nær Horsens har siden søndag eftermiddag stået i flammer.

Og der er ikke udsigt til, at flammerne bliver slukket lige foreløbigt.

Det oplyser Michael Bruhn, operationschef i Sydøstjyllands Brandvæsen, søndag aften til Ritzau.

- Branden er inddæmmet, men i og med at den går ind i konstruktionen, vil jeg ikke sige, at den er under kontrol.

Artiklen fortsætter under annoncen

Anmeldelsen om branden tikkede ind cirka klokken 14.30.

Ifølge Michael Bruhn lød meldingen, at der var brand i taget og i nogle solceller på taget.

- Det er formentligt der, branden er startet. Det skal undersøgelser senere vise, men det er det, vi formoder, lyder det fra operationschefen.

Taget har en estimeret størrelse på 370 kvadratmeter.

Michael Bruhn tilføjer, at der søndag aften er 35 brandfolk og 14 brandkøretøjer på stedet.

- Vi sikrer nu og gør alt, hvad vi kan, for at inddæmme den brand, så den ikke spreder sig til bygningerne ved siden af.

Han forventer, at brandfolkets arbejde vil fortsætte resten af aftenen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nær Gedved Skole ligger der flere boliger, som er udsat for røg. Operationschefen betegner det dog ikke som farligt eller kritisk.

Kort tid efter klokken 17 søndag skrev skoleleder i Gedved Skole Mette Malmros en opfordring til elevernes forældre. Det skriver Horsens Folkeblad.

- Vi vil opfordre til, at alle dem, der har mulighed for at blive hjemme fra skolen i morgen mandag, gør det. Dem, der har brug for pasning, møder ind i hallen, lød det blandt andet i beskeden.

Mediet skriver desuden, at branden ifølge lokale øjenvidner er gået ud over fysiklokaler og lærernes forberedelsesrum i en bygning midt på matriklen.

Ifølge et overblik fra Børne- og Undervisningsministeriet gik der sidste skoleår lidt over 400 børn på Gedved Skole.

/ritzau/