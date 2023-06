Brandvæsen indfører afbrændingsforbud på Rømø

Fra onsdag morgen klokken 8 bliver der indført et afbrændingsforbud på Rømø.

Det oplyser Jesper Damm, som er afdelingsleder for forebyggelse og myndighed ved Brand og Redning Sønderjylland.

- Vi har løbende monitoreret situationen på Rømø, og dagens hændelse på Rømø har nu kastet lidt mere lys over situationen, og det gør, at vi når frem til den konklusion, at et afbrændingsforbud vil være nødvendigt, siger han.

Jesper Damm henviser til en større brand i et sommerhusområde på øen tirsdag. Ingen er kommet til skade i forbindelse med branden.

Forbuddet gælder ind til, det bliver annonceret, at det ophæves.

Det omfatter selve øen - ikke dæmningen eller ind på fastlandet.

8. juni blev der, som det første sted i landet, indført et afbrændingsforbud på Bornholm, som følge af tørken. Mandag kom Samsø Kommune og Tunø til.

Jesper Damm havde håbet, at man kunne have undgået eller ventet meget længere med at indføre et forbud på Rømø.

- Men når vi nu når her til, så er det for at hjælpe danskerne igennem en mere brandsikker sommer, siger han.

Der er stadig nogle aktiviteter, som kan foregå - det er primært erhvervsaktiviteter, lyder det fra Jesper Damm.

Privatpersoner vil opleve en række restriktioner på, hvordan de må bruge åben ild.

- Det er både kuglegrill, det kan være gasgrill, og så alle former for bål, trangia, lanterner, og hvad kan man komme på at bruge af åben ild i naturen, siger Jesper Damm.

Det betyder også, at man ikke må ryge i naturen eller grille uden for privat grund med beboelse.

Ud over forbuddene på Samsø, Tunø og Bornholm, som er indført grundet tørken, er der forbud året rundt på Anholt. Det skyldes, at øens natur bliver meget tør om sommeren.

I weekenden skruede Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) det landsdækkende tørkeindeks op til 10,0. Det er det højest mulige niveau, og sidst man nåede så højt op var i juli 2018.

