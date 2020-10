Brandvæsen må se til mens stor brand i Roskilde dør ud

Brandvæsenet kan ikke bruge vand og jord til at slukke stor brand i Roskilde. I stedet må den selv brænde ud.

I en måneds tid har en genbrugsstation i Roskilde været ramt af en stor brand, der har givet røg- og lugtgener for borgere i lokalområdet.

Af miljømæssige hensyn har brandvæsenet ikke valgt bare at slukke branden med vand eller jord.

I stedet forsøger man at holde branden under kontrol, samtidig med at den bliver mindre og taber sin kraft.

Det forklarer Lars Robetje, der er beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen.

- I princippet kunne vi slukke branden nu, for vi har sådan set planer for, hvordan vi kan bruge både jord og vand.

- Problemet er bare, at vi skal undgå miljøskaderne, siger Lars Robetje.

Hvis man bruger vand til at slukke branden, ville man risikere at skylle særlige næringsstoffer fra det haveaffald, der brænder, med ned i jorden.

Det ville potentielt kunne påvirke det grundvand, der ligger under branden.

Og hvis man bruger jord, risikerer man at udløse en glødebrand. Det vil kunne trække trætjære ud af haveaffaldet, som jorden ikke vil have godt af.

Det efterlader brandvæsenet med en sidste mulighed, der handler om at lade branden dø ud, selv om det fortsat vil betyde røg- og lugtgener for borgerne.

Ifølge beredskabsdirektøren har branden lige nu en størrelse på cirka 8000 kubikmeter.

Samtidig bliver der i øjeblikket brændt et sted mellem 500 og 1000 kubikmeter i døgnet.

- Og så kan man jo gøre matematikken.

- Problemet er bare, at jo længere ned i bunken, man kommer, begynder forbrændingshastigheden at falde.

- Det vil sige, at jeg ikke kan komme med et fornuftigt gæt på, hvornår den er helt slukket, siger Lars Robetje om branden.

Branden på genbrugsstationen startede lørdag 19. september.

Brandvæsenet antager, at bunken af haveaffald er selvantændt på grund af en kemisk proces, hvor fugtige materialer er blevet blandet med ilt.

Oprindeligt blev branden vurderet til at have en størrelse på over 50.000 kubikmeter.

/ritzau/