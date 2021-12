Brandvæsnet advarer inden årets travleste dag

Døgnet omkring nytårsaften plejer at være fem gange mere travlt for brandvæsnet end årets andre dage.

Fjern de visne blade, det tørre juletræ og affaldscontainerne i dagene op til nytårsaften.

Sådan lyder opfordringen fra Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.

I gennemsnit er lige under halvdelen af brandvæsnets nytårsudrykninger til container-, skraldespands- eller affaldsbrande.

Det er mere end 40 gange så mange som normalt til netop den slags brande.

De fleste af udrykningerne handler om vildfarne raketter og andet fyrværkeri, der sætter ild i containere eller affald rundt omkring.

- Det er en rigtig god idé lige at bruge fem minutter omkring sit eget hus eller ude på sin altan og gøre klar til nytårsaften. Fjern noget af det brandbare, der eventuelt kunne stå der. Det kan være visne blade, det halvtørre juletræ, pap eller affaldscontainere, siger han.

Den store mængde fyrværkeri, der finder vej til eksempelvis skraldespande, tyder i Bjarne Nigaards øjne på, at det er påsatte brande.

- Der er nok en overvejende sandsynlighed for, at langt det meste af det, vi kører til sådan et nytårsdøgn, er forårsaget med vilje.

- Vi ser desværre hvert eneste nytår, at det, der måske er tænkt som en morsomhed, så som et heksehyl i en affaldscontainer, kan starte en brand, siger Bjarne Nigaard.

Hvert år får brandvæsnet samlet set omkring 500 henvendelser i nytårsdøgnet.

Næstflest kommer til sankthansaften, hvor der traditionelt tændes bål.

- Men den aften er ikke engang tæt på at være lige så travl som nytårsdøgnet, siger Bjarne Nigaard.

Brandvæsnet indsætter ikke ekstra mandskab på nytårsaften, men hjælper dog hinanden med at lappe hullerne.

- Selvfølgelig kører vi oftere. Det kan også blive nødvendigt, at vi bakker op om hinanden, og nogen måske kører ind i et område, de ikke plejer at passe, fordi vi på den måde bedre kan få tingene til at hænge sammen.

/ritzau/