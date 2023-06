54 millioner kroner afsættes til at hjælpe digitalt udfordrede

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale, som skal forbedre vilkårene for borgere, der er udfordret af digitalisering.

Det er regeringen, der sammen med Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Konservative, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet, der er blevet enige om i alt fem initiativer.

De omfatter blandt andet bedre hjælp til MitID, at vilkårene for it-frivillige forbedres, og at det skal være lettere at være støtteperson digitalt.

- Jeg er utrolig glad for, at vi nu gør det lettere for de danskere, der synes, at det digitale er svært. Jeg har en ambition om, at Danmark skal være et foregangsland for digital inklusion, og med aftalen tager vi nogle vigtige skridt på vejen mod det.

- Men vi er ikke i mål, og derfor er det et område, jeg vil fortsætte med at have stort fokus på, lyder det fra digitaliseringsminister Marie Bjerre (V).

Ifølge partierne bag aftalen er der stor forskel på de digitale udfordringer, nogle borgere oplever. Nogle vil have brug for hjælp og vejledning en gang i mellem, mens andre for eksempel kan have behov for, at pårørende eller støttepersoner hjælper med det digitale.

Partierne er derfor blevet enige om at gøre det lettere af hjælpe andre med Digital Post.

Samtidig igangsættes en årlig undersøgelse, som skal give bedre viden for fremtidige indsatser for de borgere, der er udfordret af digitaliseringen.

- I Socialdemokratiet er vi rigtig glade for de skridt, der med aftalen tages i retning af klogere digitalisering med borgeren i fokus. Vi skal udnytte de digitale muligheder, når de giver forbedringer for befolkningen.

- Samtidig skal vi sikre, at digitalt udsatte borgere kan få den fornødne hjælp, så vi ikke kommer til at efterlade nogen på perronen, når det digitale tog buldrer afsted, lyder det fra Malte Larsen, der er it-ordfører i Socialdemokratiet.

Der afsættes samlet 54,5 millioner kroner til de nye indsatser fra 2023 til 2027.

