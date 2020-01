Bred aftale stopper lav løn til udenlandske chauffører

Onsdag bliver der indgået en aftale, der skal forhindre løndumping på transportområdet.

Fremover skal udenlandske chauffører ikke køre rundt i Danmark til lønninger, der ligger langt under, hvad deres danske kolleger får i løn.

Det er resultatet af en politisk aftale, som et bredt flertal i Folketinget er enig om, erfarer Ritzau.

- Det er et kæmpe, kæmpe skridt imod social dumping, siger Henning Hyllested, der er transportordfører hos Enhedslisten.

- Det har været et kæmpe problem, og det har plaget godstransporten og bustransporten i rigtig mange år, at der kører især østeuropæiske chauffører rundt til polske, rumænske og bulgarske lønninger, siger han.

Der har i en årrække været et stigende pres for at sikre bedre arbejdsvilkår for udenlandske chauffører efter flere sager.

I 2018 kom Padborg-sagen for offentlighedens lys, da chauffører fra Filippinerne og Sri Lanka blev fundet i lejre på sønderjyske rastepladser.

Onsdagens aftale skal sikre danske minimumslønninger for såkaldt cabotagekørsel, som det hedder, når udenlandske lastbiler kører ind og ud af Danmark med varer.

Det bliver de toneangivende danske overenskomster, der bliver gældende, når niveauet for de udenlandske chaufførers lønninger skal lægges.

Ritzau er i besiddelse af aftaleteksten, som er sendt ud til transport- og beskæftigelsesordførerne i Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Aftalen skal endeligt bekræftes ved et møde onsdag morgen klokken 9, hvorefter aftalepartierne klokken 9.30 præsenterer aftalen ved et doorstep i Beskæftigelsesministeriet.

I aftaleteksten fremgår det også, at kontrollen med chaufførerne skal skærpes.

Det skal dels ske som et led i politiets eksisterende vejsidekontrol og dels hos en administrativ særmyndighed.

Der vil både kunne udstedes tvangsbøder og gives strafferetlige sanktioner.

De udenlandske transportvirksomheder får pligt til at overholde en række dokumentationskrav, som skal medbringes under kørslen og skal kunne forevises, herunder ansættelseskontrakt og lønsedler.

- Det er altafgørende, at kontrollen er i orden. Det har den ikke været indtil nu, siger Henning Hyllested.

/ritzau/