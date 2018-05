Bred politisk enighed om at afskaffe karakterbonus

Unge skal ikke længere kunne gange deres snit med 1,08, hvis de starter hurtigt på en videregående uddannelse.

Der tegner sig et politisk flertal for at sige farvel til studenters mulighed for at gange deres karaktergennemsnit med 1,08, hvis de starter på en videregående uddannelse inden for to år.

Det skriver Altinget.

Et bredt flertal i Folketinget bestående af Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, SF, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet.

- Tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at denne bonus ikke har været med til at få de studerende hurtigere i gang med en videregående uddannelse og skævvrider adgangen. Derfor skal karakterbonussen afskaffes, siger Socialdemokratiets uddannelses- og forskningsordfører, Mette Reissmann, til Altinget.

Også Jens Henrik Thulesen Dahl, undervisningsordfører hos Dansk Folkeparti, ser gerne bonusordningen afskaffet.

- Der er noget dybt ulogisk i, at man har fået en karakter for noget, man er blevet bedømt for, og så kan man begynde at gange den op, fordi man gør noget bestemt, der ikke har noget at gøre med kvalifikationer, siger han.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers har for nylig i et folketingssvar givet udtryk for, at han vil "drøfte 1,08-reglens fremtid med SU-aftalepartierne".

Ministeren forventer, at drøftelserne om bonusordningens fremtid indledes efter sommerferien.

Det sker blandt andet på baggrund af en rapport fra et udvalg for bedre universitetsuddannelser fra marts, hvor en anbefaling lød, at 1,08-bonussen bør afskaffes.

Venstre går ind til drøftelserne om bonusordningens fremtid med indstillingen om, at man er villige til at se på, om den skal fjernes.

- Vi synes, det virker som om, at ordningen stresser de unge meget, og vi kigger på, om det ikke er noget, vi kan få afskaffet, siger Venstres uddannelses- og forskningsordfører, Mads Fuglede, til Altinget.

Liberal Alliance har tidligere udtrykt sig positivt om at afskaffe karakterbonussen, mens De Konservative endnu ikke har drøftet partiets holdning til bonusordningen.

/ritzau/