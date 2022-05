Bred sundhedsaftale løser ikke sundhedsvæsenets største problemer

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kunne sætte en stor fed streg over et af de vigtigste punkter på regeringens politiske huskeliste, da han sammen med sundhedsordførerne fra alle Folketingets partier fredag morgen kunne præsentere den længe ventede og meget efterspurgte plan for det danske sundhedsvæsens fremtid.

“Vi har lavet en aftale, der er til gavn for de medarbejdere, patienter og pårørende, som har brug for, at det, vi aftaler herinde, også bliver til virkelighed,” lød det fra ministeren på et pressemøde.