Bredt flertal indgår tiårig rammeaftale for Forsvaret

Forsvaret tilføres 143 milliarder kroner over de næste ti år, så Danmark fra 2030 opfylder et fælles mål i Nato for forsvarsinvesteringer.

Det er overskrifterne i et forsvarsforlig, som et bredt flertal med 10 af Folketingets 12 partier har indgået onsdag aften.

Der er tale om en tiårig rammeaftale. Det betyder, at økonomien fastlægges for det næste årti, mens beslutninger om konkrete investeringer i militært isenkram og meget andet er udsat til senere.

Denne anderledes tilgang til et forsvarsforlig er af regeringen blevet begrundet med, at forventningerne fra forsvarsalliancen Nato hele tiden ændrer sig, og samtidig sker den teknologiske udvikling hurtigt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Delaftaler med konkret indhold skal indgås fra efteråret 2023 og frem. Det er også planen, at aftalepartierne skal gøre status i løbet af forligsperioden og muligvis justere den strategiske retning.

Med i aftalen er SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, De Konservative, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Kun Enhedslisten og Alternativet er ikke med. De to partier var ikke inviteret med til forhandlingerne, da de ikke ønsker at øge Danmarks forsvarsbudget til to procent af bruttonationalproduktet (bnp), som er et fælles Nato-mål.

Bnp er en central indikator for den økonomiske aktivitet og velstand i et land.

/ritzau/