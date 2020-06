Bredt flertal lægger låg på dyre renter på kviklån

Erhvervsminister er glad for, at der lægges loft på kviklån, så det er slut med ublu renter, som han ser det.

Kort før juleaften sidste år indgik et bredt politisk flertal en aftale om at gøre op med kviklån. Og torsdag formiddag blev aftalen endelig vedtaget i Folketinget.

Det har været et ønske fra flere i årevis, og coronasituationen udskød det parlamentariske arbejde yderligere, men nu er der vedtaget tre lofter, der skal skåne forbrugerne mod alt for dyre kviklån.

- I dag gennemfører vi et opgør med kviklån, der har fanget særligt unge og udsatte i uoverskuelige gældsfængsler.

- Det er på høje tid, for kviklån har været et problem i alt for mange år, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) i en kommentar.

Han fremhæver, at der tidligere er set eksempler på årlige omkostninger (ÅOP) op mod 900 procent, hvilket er slut nu.

Med aftalen forbydes forbrugslån, der har en ÅOP på over 35 procent.

- Med det nye indgreb sætter vi både en langt lavere grænse for, hvor høje de årlige omkostninger må være, og vi sætter et loft over, hvor meget man som forbruger maksimalt skal betale tilbage i renter og gebyrer, siger Simon Kollerup.

Desuden gøres det ulovligt at reklamere for lån med en årlig omkostning i procent på mere end 25.

Danmark retter dermed ind efter langt hovedparten af de øvrige 27 EU-lande, hvor mere end en snes lande allerede har lagt låg på.

Aftalen er indgået mellem regeringen, SF, Enhedslisten, De Radikale, Alternativet, Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. De Konservative og Liberal Alliance er imod.

Loftet over ÅOP har været en stor knast, og det er endt med et kompromis.

Forbrugerrådet Tænk har i årevis kæmpet for et politisk indgreb og er begejstret for aftalen, selv om rådet har talt for et ÅOP-loft helt ned på 20 procent.

Ifølge tal fra Digitale Långivere tog forbrugerne 358.000 kviklån i 2018 og lånte i alt 822 millioner kroner. Det er en fordobling på to år, men stadig en lille del af markedet.

/ritzau/