Bredt flertal står bag regeringens krav til EU-budget

Partier i rød og blå blok bakker op om, at Danmark stadig skal bidrage med 1,00 procent af bni til EU-budget.

Et bredt flertal står bag S-regeringens holdning om, at Danmark skal blive ved med at betale 1,00 procent af bni til EU's budget for 2021-2017.

Det står klart efter et møde fredag i Folketingets Europaudvalg.

Ud over procentsatsen af bni, der er et mål for et lands velstand, vil flertallet have en fortsat dansk rabat og en modernisering af budgettet med fokus på klima, migration og forskning.

Ud over regeringen er Venstre, De Radikale, SF, De Konservative og Nye Borgerlige med i aftalen, oplyser Finansministeriet på sin hjemmeside.

- Dagens brede opbakning sender et stærkt signal til vores forhandlingspartnere om, hvor Danmark står, siger fungerende finansminister Morten Bødskov (S) til hjemmesiden.

- Vi går nu til de afgørende forhandlinger om EU's næste flerårige budget med de stærkest mulige kort på hånden og klare danske prioriteter. Vi tager til Bruxelles for at få styr på regningen og for at få moderniseret budgettet.

- Vi ved godt, at det bliver hårde forhandlinger. Derfor er det ekstra vigtigt med Folketingets brede opbakning til regeringens forhandlingslinje, så der ikke hersker den mindste tvivl om, hvor vi vil have EU-budgettet hen, siger han.

