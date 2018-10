Bredt forlig i Folketinget om fødevarer

* Nyt koncept for kontrol og vejledning:

Små nye fødevarevirksomheder skal hjælpes godt i gang, så de nemmere kan omsætte gode idéer til virkelighed.

* Udvikling af datadrevet kontrol og digitale selvhjælpsværktøjer:

Moderne fødevareregulering kræver investeringer i både it og kompetencer.

Det betyder gradvis omstilling fra fysisk kontrol til dataovervågning, analyser og målrettet kontrol. De baseres på mere individuelle risikovurderinger og rettes mod bestemte virksomheder og produkter.

* Mikrobiologisk fødevaresikkerhed og styrket beredskab:

Der oprettes en central krisestab i Fødevarestyrelsen. Den kan håndtere sygdomsudbrud fra fødevarer og husdyrsygdomme samtidig.

* Indsats mod ulovlig import, brodne kar, svindel og ulovlig nethandel:

Mens markedsføring af fødevarer via nettet vinder frem, er der behov for, at fødevarekontrollen i højere grad har fokus på salg af fødevarer via nethandel.

Kilde: "Fødevareforlig 4" fra Miljø- og Fødevareministeriet.

/ritzau/