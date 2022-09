Bredt politisk flertal lander aftale om inflationshjælp

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en aftale om vinterhjælp set i lyset af de stigende energipriser, der er fulgt som en konsekvens af den høje inflation.

Det meddeler Finansministeriet fredag morgen. I en pressemeddelelse fortæller ministeriet, at aftalen bliver præsenteret fredag klokken 9.40 i Finansministeriet ved Christiansborg.

Ifølge pressemeddelelsen er regeringen, Venstre, SF, De Radikale, Enhedslisten, De Konservative, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne med i aftalen. Indholdet af den er endnu ikke kendt.

Flere medier kunne allerede torsdag imidlertid fremvise et lækket udkast fra forhandlingerne.

Regeringen har tidligere foreslået, at der skal komme en såkaldt indefrysningsordning for private husholdninger, således at man kan vente med at betale dele af sin energiregning til senere.

Herudover har flere medier erfaret, at en sænkelse af elafgiften fra 69,3 øre per kilowatt-time til 0,8 øre per kilowatt-time er med i udkastet.

Det skal gælde i de første seks måneder i 2023 og vil betyde en sænkelse af elafgiften til EU's minimumssats.

Den lavere elafgift vil ifølge DR koste statskassen 3,5 milliarder kroner næste år.

Der vil ifølge udkastet også være hjælp til børnefamilier, som ifølge Jyllands-Posten vil få en midlertidig forhøjelse af børnechecken på 660 kroner per barn i januar næste år.

Der vil også blive afsat penge til at hjælpe folk med at udskifte gasfyr og få udrullet fjernvarme.

/ritzau/